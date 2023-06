«Capri è la meta che tutti gli italiani sognano». Ad affermarlo è Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor (gruppo che si occupa di posizionamento strategico istituzionale, politico e aziendale), che ieri, nel corso della rassegna «Capri d'autore» che si è tenuta ai Giardini d'Augusto, e alla quale ha preso parte il ministro Daniela Santanchè, ha presentato una ricerca sul turismo in Italia basata sulle conversazioni online degli italiani. Lo studio, realizzato attraverso la piattaforma di social listening «Human», ha preso in considerazione le interazioni web e social avvenute sui temi legati al turismo dal 25 maggio al 21 giugno di quest'anno, con focus sull'Italia e sull'isola azzurra. Sono stati 1.232 i canali monitorati, con particolare attenzione alle attività rilevate su Facebook, Twitter, Instagram e Google News. Dall'analisi emerge che l'81,12 per cento degli italiani online esprime un sentiment positivo rispetto al turismo (meno del 19 per cento, quindi, mostra una percezione negativa). Si tratterebbe di un dato record, superiore del 2,11 per cento rispetto alla rilevazione dello scorso anno.

«Oggi esiste - ha spiegato la Santanché - un ministero del turismo che per me è il ministero economico, il più importante. Sono contraria al numero chiuso nelle città d'arte. Dobbiamo sperimentare forme di turismo esperienziale. La legge che farò scontenterà tutti ma sarà giusta, io ritengo che chi ha due case deve mantenere la tassazione della cedolare secca perché quella serve alla famiglia, ma da tre case in poi se si affitta è giusto applicare le regole di chi fitta come albergo. Il migliore che può decidere del suo paese - insiste il ministro - è il sindaco, per cui in ogni comune sarà il sindaco a decidere, a Capri per esempio sarà il sindaco a decidere se applicare o meno la legge sui fitti brevi. La tassa di soggiorno è una tassa che serve per mettere in ordine ciò che è spazio turistico, deve essere una tassa di scopo».

Le località più citate nelle conversazioni online degli italiani relative al turismo, sono Roma (10,55%), Firenze (8,75%) e Napoli (5,23%). E il tema turismo, con il 10,20% (+3,12 rispetto al 2022), è al quinto posto tra quelli più discussi dopo ambiente (18,04%), economia (16,86%), politica (15,29%) e scuola (12,55%). La ricerca, sulla base degli insight di Google relativi al periodo 20 maggio-17 giugno, ha analizzato anche l'interesse degli italiani in relazione a richieste di alloggi: in questo caso, le destinazioni preferite Emilia Romagna (13,12%), Veneto (10,50%) e Campania (9,84%), Toscana (9,58%) e Lazio (8,79%). Per le cittàa capolista è Roma con il 13,97%. Salgono sul podio Rimini (6,84%) e Milano (6,70%), che precede di poco Napoli con il 6,15%. Chiude la top 5 Firenze, 4,33% delle preferenze. Leggermente differenti i gusti dei turisti stranieri che, sempre sulla base della domanda di alloggi per viaggi in Italia, hanno mostrato interesse soprattutto per Roma (25,64%), Venezia (10,51%), Milano (8,72%), Firenze (6,92%) e Sorrento (4,36%).

«Occorre continuare a puntare sul brand Italia, cosa che sta facendo questo Governo, comunicando, sia agli italiani, sia agli stranieri, una offerta integrata che nessun altro paese al mondo può offrire in maniera così variegata» afferma Brunetti che sottolinea poi la performance dell'isola azzurra: 88,56% di percezione positiva da parte degli italiani (+4,62% rispetto al 2022). «Capri - spiega il fondatore di Vis Factor - rappresenta un unicum: è una meta popolare che tutti gli italiani sognano. E sognare non costa nulla».