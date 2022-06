Marano, 17 enne picchiato dal branco la denuncia della mamma

Giovane di Marano, 17 enne, aggredito da una baby gang nella villa comunale del Ciaurro. Sui social la denuncia della mamma. “Vorrei condividere con voi quello che è capitato a mio figlio di 17 anni. Sabato, intorno alle 20, a Marano nella villa comunale Ciaurro nei pressi del cimitero, mio figlio era in compagnia dei suoi amici: 5 o 6 tra ragazzi e ragazze. Si avvicina a loro un gruppo di ragazzini tra i 12 e i 13 anni e iniziano a prendere in giro l’amico di mio figlio, loro non reagiscono agli insulti e il gruppo di ragazzini si allontana ritornando con altri dieci più grandi, tra i 15 e i 16 anni". La donna racconta altri particolari: "Hanno intenzione di picchiare l’amico di mio figlio insultandolo con parole del tipo frocio, ricchione. Il ragazzo, intimidito, non reagisce e mio figlio si mette in mezzo cercando di farli calmare, ma a loro questa reazione evidentemente dà fastidio e così iniziano a picchiare, tutti e 20, mio figlio riempiendolo di calci, pugni e tirate di capelli e intimando agli altri suoi amici che se intervenivano avrebbero picchiato anche loro“.

“Mio figlio non ha reagito – continua – ha pensato bene che se faceva del male a qualcuno di loro gli avrebbero fatto ancora più male, ha cercato solo di difendersi il viso e la testa, nello spingere uno di loro è caduto a terra e il branco ha continuato a tirargli calci e pugni, mentre gli amici guardavano lo scempio cercando di chiamare i carabinieri".

Il ragazzo è stato portato in ospedale, a Giugliano: la prognosi è di 21 giorni.