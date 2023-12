8 dicembre a Napoli, la protesta dei comitati per la Palestina in piazza del Gesù

Bandiere, striscioni e una stampa che ricorda la natività di Betlemme con un Gesù che nasce tra le macerie dei bombardamenti. Così una ventina di attivisti hanno presenziato a Napoli alla cerimonia tradizionale dell'Immacolata dell'8 dicembre in piazza del Gesù questa mattina, tra gli interventi del sindaco Manfredi e dell'arcivescovo Battaglia.

Un'iniziativa, dicono i promotori, «per ricordare che in Palestina e a Gaza si continua a morire in migliaia per i bombardamenti e la pulizia etnica portata avanti dall'esercito israeliano».

Un'attivista - secondo quanto riferisce una nota della rete Napoli per la Palestina è stata incontrata dall'arcivescovo subito dopo il suo intervento.

Gli attivisti hanno ricordato che proprio domani anche a Napoli ci sarà una nuova manifestazione per la Palestina con appuntamento alle 16 in piazza del Gesù per denunciare che «a Gaza c'è l'orrore totale! per usare le parole dell'Onu, rivendicare l'immediato cessate il fuoco, la fine della connivenza dei governi europei con l'apartheid attuato da Israele e il pieno riconoscimento del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese».