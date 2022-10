Due bracconieri fermati dai carabinieri e dai volontari Lipu: il primo con porto d'armi scaduto; l'altro, è stato controllato con un richiamo acustico, vietato per legge. «Davvero una brutta giornata per i seguaci di Diana - sbotta Fabio Procaccini, delegato della Lipu di Napoli - e così, dopo che il Tar Campania ha ridotto in modo consistente il calendario venatorio, partono i rigidi controlli la difesa della vita, della natura e degli ecosistemi». Infatti, ieri, i militari della stazione dei carabinieri forestali di Pozzuoli con le guardie venatorie e zoofile della Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli), durante un servizio di controllo del territorio per prevenire il reato di bracconaggio, hanno sorpreso un settantenne di Pozzuoli sprovvisto di tutti i documenti amministrativi per l'esercizio venatorio e con la licenza di porto d'armi scaduta che è stato denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord. Al settantenne gli sono stati sequestrati il fucile e le munizioni: stilate sanzioni amministrative per 1.136,00 euro. Poco distante è stato controllato l'altro bracconiere, un 44enne di Giugliano in Campania che è stato colto in flagrante mentre braccava con un richiamo elettroacustico vietato dalla legge, l'uomo è stato denunciato e gli sono stati sequestrati il fucile, le munizioni e il richiamo elettromagnetico. «La tutela dell'ecosistema - conclude Procaccini - è una mission essenziale soprattutto in questo momento storico e poi i cacciatori non devono mai dimenticare che la disciplina sulle armi è estremamente importante e va rispettata alla lettera».