«Riapriamo il Collana»: mercoledì presidio al Vomero

«Riapriamo lo stadio Collana». La Cgil parteciperà al presidio, in programma mercoledì alle 11 a piazza Quattro Giornate, e organizzato dall’associazione "Con il Lavoro" per chiedere la riapertura immediata dello storico impianto del Vomero, attualmente ancora chiuso dopo un lungo contenzioso tra la Giano e la Regione che adesso ha di nuovo l’impianto nella sua disponibilità.

Nelle scorse settimane è stata lanciata pure una petizione su change.org per accendere i riflettori sulla vicenda del Collana: «La chiusura dello stadio, e di tutte le strutture (dalla piscina al campo), è una sconfitta delle istituzioni e un colpo durissimo per le famiglie che vi affidavano i propri figli.

I tempi incerti e i proclami degli ultimi mesi da parte della Regione Campania non sono più sostenibili».

«Dall'annuncio di imminente riapertura a ottobre, ora siamo passati a primavera del 2024. In più, in un settore come quello sportivo, i cui lavoratori sono già in sofferenza per le criticità strutturali e per il contratto nazionale in scadenza, tenere chiusi gli impianti significa attaccare il mondo del lavoro e la stabilità delle persone». Tra i firmatari dell’iniziativa Gianluca Daniele, segretario Slc Cgil Napoli e Campania.