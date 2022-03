Melito, rimossi 40 pali pubblicitari abusivi «Stiamo ripristinando la legalità»

Quaranta pali pubblicitari abusivi rimossi nel comune di Melito. In azione vigili e personale dell'ufficio tecnico comunale. I paletti erano situati tra via Roma e corso Europa.

"Molti paletti erano in condizioni precarie e di abbandono: rappresentavano un pericolo per la collettività", spiega il sindaco Luciano Mottola. Nei giorni scorsi, sempre a Melito, erano stati abbattuti alcuni manufatti abusivi (gazebo commerciali), realizzati oltre venti anni fa. "Ogni giorno - aggiunge Mottola - nonostante le esegue forze a disposizione, lanciamo messaggi per il ripristino della legalità sul territorio".