Abusa della cugina al ritorno dalla discoteca: arrestato un 25 enne nel Napoletano

Abusa della cugina al ritorno dalla discoteca. I fatti si sono verificati nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, quando una 22enne di Marano è reduce da una serata in una discoteca di Pozzuoli insieme ad alcuni amici e al cugino 25 enne. A fine serata lui si è offerto di accompagnare tutti a casa e, quando è rimasto solo con la cugina, approfittando dei riflessi rallentati e della confusione dovuta verosimilmente all’assunzione di alcol, in auto ha abusato di lei.I carabinieri hanno riscontrato i fatti denunciati, anche grazie alle testimonianze degli amici della vittima e alle chat acquisite dal cellulare dell’indagato, sottoponendo quest’ultimo a fermo per violenza sessuale aggravata, lesioni e minaccia alla 22enne se avesse raccontato cosa era accaduto. Ulteriori elementi a suo carico, sottoposti a sequestro già nelle prime battute dell’indagine, sono gli indumenti indossati dal ragazzo e l’auto in cui si è consumata la violenza.Il fermato è stato condotto nel carcere di Poggioreale e, dopo l’interrogatorio, la sua posizione è stata confermata dal gip, che ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.