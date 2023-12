Università Federico II Napoli, tecnico condannato a 7 anni per abusi sulle studentesse

Abusava delle studentesse agendo «con disinvoltura, come se nulla fosse»: lo sottolinea il giudice di Napoli Giovanna Ciervo nelle motivazioni della sentenza con la quale lo scorso maggio ha condannato a sette anni di reclusione Giovanni Migliaccio, detto Vanni, 64 anni, tecnico di laboratorio del dipartimento di Biologia dell'università Federico II di Napoli, che nel 2020 si è anche candidato, senza essere eletto, alle elezioni regionali in Campania.

Migliaccio venne arrestato il 18 novembre 2022 dai carabinieri del Nucleo investigativo dopo indagini coordinate dal sostituto procuratore Luigi Santulli della IV sezione della Procura di Napoli (diretta dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone).

Per l'uomo, che ora ha 65 anni, è stata disposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Le indagini scattarono dopo la denuncia presentata da una sola delle vittime: le altre sono state individuate dai carabinieri dai post pubblicati su Instagram con i quali si invitavano eventuali vittime a rivelare gli abusi subìti, anche solo via mail, a uno stretto gruppo di professoresse.

Dagli accertamenti dei militari era poi emerso che si era trattato, spiega il gup, «di un fenomeno molto diffuso e purtroppo strutturale in determinati contesti socio-culturali, laddove la vittima del reato di abusi cede, molto spesso, ad impulsi di carattere morale che la dissuadono da portare avanti intenti punitivi, per evitare di rivivere in sedi giudiziarie quanto subìto o di cui prova vergogna spesso accompagnati da sensi di colpa...