Venerdì 31 Agosto 2018, 22:51 - Ultimo aggiornamento: 31-08-2018 22:52

Ha 35 anni, viene da San Giovanni ma abitualmente taglieggia gli automobilisti nella zona della movida: «No, partiamo male perché io non taglieggio proprio nessuno. Cerco posti per le auto e in cambio chiedo se vogliono darmi qualcosa. Non ho mai chiesto una cifra ufficiale e non ho mai minacciato nessuno». La chiacchierata con l’abusivo è esattamente come te l’aspetti: dice di non essere è cattivo, di non avere rapporti con la malavita, dice che non gli piace fare questo mestiere ed è «costretto» a farlo perché la vita è stata dura con lui. È quasi impossibile credere alle parole del ragazzo che non vuole vedere citato nemmeno il nome di battesimo perché altrimenti lo riconoscono.