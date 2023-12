Al Suor Orsola mostre, eventi e visite guidate nel segno dell’arte e della storia

Mostre, eventi, incontri, visite guidate, premi e doni. Torna anche quest’anno con un programma ancora più ricco di appuntamenti il “Natale culturale ALSOB”, il calendario di iniziative di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e didattico dell’Istituto Suor Orsola Benincasa di Napoli, l’unico ente italiano di istruzione che prevede l’intero arco di formazione dalla scuola per l’infanzia all’alta formazione post laurea.

E proprio da un’alleanza didattica tra l’Istituto Scolastico Suor Orsola Benincasa e l’Università Suor Orsola Benincasa è nata l’organizzazione del “Natale delle meraviglie”, il Christmas Wonders, che da 10 anni al Suor Orsola, nel nome di ‘Alice’ e del valore pedagogico delle fiabe, racconta il lavoro di ricerca sulla letteratura per l’infanzia coordinato da Stefania Tondo e Fabrizio Manuel Sirignano all’interno del gruppo internazionale di ricerca “Children’s Literature: letture per la formazione interculturale e pedagogica”.

Un gruppo di ricerca che lavora insieme con alcune delle Università internazionali più prestigiose nel settore degli studi della letteratura e della pedagogia per l’infanzia (dall’Universidad Pablo de Olavide di Siviglia all’Universidad Ana G. Méndez di Porto Rico). Martedì 19 dicembre alle ore 10 ci sarà l’inaugurazione della Mostra “Alice e l'amicizia nel mondo e a Napoli” realizzata dagli allievi del Liceo Artistico SOB con il coordinamento dei docenti Daria Catello e Daniela Politelli. La mostra esporrà fino al 31 gennaio al Piano dei Laboratori delle Scuole SOB lavori plastici e pittorici che hanno esplorato il tema del ‘cattivo’ nelle fiabe più famose della letteratura d’infanzia.

La storia per immagini di Giacomo Matteotti e il valore didattico della storia dell’arte: una doppia mostra accanto ai Musei Unisob

Al Piano Mostre dell’Università Suor Orsola Benincasa, accanto al Museo dell’Opera universitaria e all’accesso alla visita guidata al Giardino botanico dei Cinque Continenti (su prenotazione a musei.servizi@unisob.na.it), ci saranno altre due mostre di grande interesse storico. Fino al 20 dicembre (con apertura dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17) sarà visitabile la Mostra “Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini” a cura di Stefano Caretti e Maurizio Degl’Innocenti. Un percorso iconografico di grande suggestione che ricostruisce le tappe principali della vita pubblica di uno dei grandi simboli italiani dell’antifascismo e dell’impegno per la democrazia. L’esposizione, che dal 22 dicembre fino al 31 gennaio sarà allestita anche alla Reggia di Caserta, è stata realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Campania e del suo presidente Gennaro Oliviero nell’ambito delle attività del Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti (1885-1924) che il Suor Orsola porta avanti già da due anni in collaborazione con la Fondazione Terzo Pilastro-Internazionale, la Fondazione Giacomo Matteotti e la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati e con il coordinamento scientifico degli storici Eugenio Capozzi e Rossella Pace.