Venerdì 4 Ottobre 2019, 15:01 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un asilo nido gratis per i dipendenti. È questo l’ultimo tassello di welfare aziendale messo in piedi dalla Five, dopo l’area relax, la sala mensa e il bar, tutto dedicato al benessere personale e familiare dei dipendenti. Il taglio del nastro nella sede di via Arcora 110 a Casalnuovo. L'obiettivo? Valorizzare e rafforzare il ruolo dei propri collaboratori, all’interno di una società sempre più debole e povera di sostegno alle famiglie.In una prima fase i soci Valerio Buonocore e Salvatore Pisano hanno puntato sul benessere dei propri collaboratori durante le ore di lavoro. Poi l’attenzione, grazie alla socia Paola Coppola, si è spostata su una categoria che spesso non incontra le opportunità di lavoro perché deve scegliere tra carriera e famiglia: i genitori e in particolare le mamme. La Five ha infatti deciso di stanziare oltre 70mila euro per realizzare nella sede di Casalnuovo questo asilo nido dedicato ai dipendenti che così ricevono un doppio vantaggio: in primis possono lavorare, in secondo luogo risparmiano la retta per un asilo nido. «Sono mamma - spiega Paola Coppola - conosco le difficoltà che si possono avere con un figlio piccolo e abbiamo deciso di creare questo spazio gratuito, una ludoteca didattica, che attraverso il gioco e la basi montessoriane lascia che il bimbo impara le nozioni per poter affrontare la scuola un domani». A questo si aggiungono l’insegnamento della lingua inglese e i percorsi di psicomotricità per chi ne ha bisogno. Il tutto monitorabile attraverso un’app fornita a chi decide di usufruire della struttura.«Il nostro obiettivo è andare a incrementare i posti di lavoro e la qualità della vita di chi lavora con noi - spiega Valerio Buonocore - e con questa iniziativa vogliamo abbattere delle barriere, come quelle dei genitori che non riescono a sostenere i costi di un asilo nido. Abbiamo voluto strutturare anche una ludoteca didattica». Dello stesso avviso Salvatore Pisano: «Five è molto attenta ai propri dipendenti, lo dimostra questo asilo nido che è l'ennesima dimostrazione di quanto abbiamo a cuore lo star bene di chi lavora con noi».La Five si trova in un momento di espansione, tanto da proporre sul mercato una domanda di lavoro per circa 200 dipendenti. Un'azienda che fa parte di un gruppo molto più ampio composto da una galassia di società che operano nel mondo della commercializzazione e promozione di servizi di uso quotidiano a clienti residenziali o business, quindi piccole e medie imprese, corporate e professionisti. Si tratta di servizi di uso quotidiano come luce, gas, telefonia, assicurazioni, efficientamento energetico.