Ponticelli, esce di casa nonostante fosse agli arresti domiciliari: arrestato 35enne

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Doria all’angolo con viale Miranda hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è nascosto dietro un muretto per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto identificandolo per M.R., 35enne napoletano, ed hanno accertato che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio e la persona e, pertanto, lo hanno arrestato per evasione.