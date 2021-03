Asl Campania, pioggia di diffide: «Assumere subito idonei ai concorsi»

Diffide ad Asl e ad Aziende sanitarie della Campania sono state depositate stamattina dallo studio legale Leone-Fell&Catalano per chiedere la revoca dei concorsi banditi e in attesa di svolgimento per il reclutamento del personale sanitario utile a fronteggiare la pandemia. I legali chiedono l'inserimento immediato di coloro che sono stati già selezionati In Campania, nel 2020, alcune Asl e Aziende ospedaliere hanno bandito diversi concorsi per le medesime figure professionali, ma solo il Cardarelli di Napoli è riuscito a portare a termine la selezione, pubblicando a Gennaio la graduatoria definitiva di vincitori e idonei non vincitori.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Covid a Napoli, scure sui medici del 118 e prime lettere della Asl:... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, record di sintomatici e ospedali in affanno:... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, l'ospedale Cardarelli scoppia: barelle nel pronto... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, file record per i tamponi: il drive-in del Frullone...

«Tutte le altre amministrazioni hanno sospeso le selezioni o sono ancora in fase preselettiva», affermano i promotori dell iniziativa legale.

Quattro bandi di concorso son stati indetti dall'Auo Vanvitelli, dall'Asl di Benevento, dall'Asl Napoli 2 Nord e Napoli 3 Sud, per l'assunzione di personale nel ruolo di collaboratore professionale sanitario, «già selezionato - affermano i legali - proprio dall'Azienda ospedaliera Cardarelli». Il testo unico del Pubblico impiego prevede che l'accesso in un ente pubblico deve avvenire tramite una selezione pubblica, a seguito della quale viene redatta una graduatoria che rimane in vigore per i successivi due anni, a partire dalla data di approvazione. «La nostra richiesta - affermano gli avvocati autori della diffida - è volta a limitare l'indizione di nuovi concorsi pubblici che implicano un significativo dispendio economico e di risorse, ma si rivolge anche alla tutela di una categoria di soggetti che a seguito di un concorso sono risultati idonei e in possesso dei requisiti di merito richiesti per lo svolgimento della professione». Riteniamo che possa essere la scelta più oculata sanitario, in un momento di piena emergenza come questo«, concludono i legali..

© RIPRODUZIONE RISERVATA