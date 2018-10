Lunedì 22 Ottobre 2018, 18:32

«Noi associazioni, a seguito dell'incontro di fine luglio su Bagnoli, avevamo ricevuto un impegno preciso di collaborazione e confronto costante da parte del ministro per il Sud, Barbara Lezzi. Recentemente abbiamo però appreso, soltanto tramite social network, che il ministro sarà presente venerdì 26 ottobre a Napoli per una assemblea pubblica nella sede del consiglio municipale, sulla base di accordi presi con le realtà che governano istituzionalmente il territorio. Assemblea della quale non ci è stata data alcuna formale comunicazione da parte del presidente della municipalità, Diego Civitillo, che era stato incaricato dal ministro di tale compito». E' quanto sostengono gli esponenti di Bagnoli arcimare Napoli ovest, Svegliamo gli onesti, Asd Railways sport, Arcobaleno Flegreo, Pro Coroglio Teresa Buonocore, Circolo Ilva.«Siamo perplessi e preoccupati circa lo svolgimento e la modalità della manifestazione in oggetto, che resterebbe dunque circoscritta a uno sparuto gruppo della maggioranza del parlamentino di Fuorigrotta-Bagnoli, che si richiama alle forze di de Magistris e ai gruppi dei movimenti antagonisti, impedendo di fatto alle associazioni territoriali una reale partecipazione all’evento - aggiungono i militanti - Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito, non comprendiamo se l'assemblea pubblica potrà essere realmente aperta alla cittadinanza e alle realtà associative che fattivamente svolgono un ruolo sul territorio, oppure si limiterà a essere una manifestazione di facciata che vedrà interventi concordati, con domande e risposte prestabilite che avrebbero il solo scopo di continuare a fare propaganda su Bagnoli e sui suoi cittadini. Auspichiamo che la democrazia si pratichi e non si predichi».