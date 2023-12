Biagio Izzo e Monica Sarnelli a Porta Capuana dopo lo stop a Franco Ricciardi

Porta Capuana avrà il suo show. A sorpresa, questa mattina, è stato deciso che a esibirsi all’ombra della porta aragonese saranno Biagio Izzo e Monica Sarnelli. L’appuntamento è a martedì 2 gennaio 2024 alle ore 20. La partecipazione all’evento è gratuita. Stamattina il consiglio della IV Municipalità ha approvato a maggioranza la delibera 18 del 30 dicembre 2023.

L’evento sostituisce il concerto di Franco Ricciardi che avrebbe dovuto avere inizio nella stessa piazza il 21 dicembre scorso. Concerto poi annullato dalla Prefettura per motivi di ordine pubblico. Erano attese, secondo alcune stime, più di 5mila persone. Un numero impensabile per gli spazi di Porta Capuana.

La IV Municipalità, di concerto con la Fast Forwrard srl, società organizzatrice, ha proposto allora nello stesso luogo, Porta Capuana, un programma alternativo.

Ci saranno, così, Biagio Izzo, Monica Sarnelli, Mariano Bruno e gli Arteteca. In più, per i bambini, andrà in scena un musical con i protagonisti di Frozen e Barbie. A presentare lo spettacolo, Gaetano Gaudiero.

Questa volta la Prefettura ha dato il suo via libera. Il costo dello show, finanziato dal Comune, è di circa 60mila euro. Per l’occasione, inoltre, lo stesso Comune ha predisposto un piano di viabilità per ridurre al minimo i problemi per la mobilità.

È così istituito il divieto di transito veicolare in via san Francesco a Capuano, tratto tra via Rosaroll e via Albanese, dalle ore 16 alle ore 24 del 2 gennaio. È inoltre sospeso, nella stessa fascia oraria, il dispositivo di traffico che istituisce il divieto di transito veicolare eccetto mezzi pubblici sulla corsia di Corso Garibaldi, con direzione di marcia verso Piazza Garibaldi, compresa tra via Casanova e Piazza Principe Umberto.

Porta Capuana è stata indicata come luogo adatto proprio dalla IV Municipalità. Sia per Ricciardi sia per Sarnelli e Izzo. Il motivo è semplice. C’è la volontà di riportare al centro della vita culturale di Napoli quella zona. Lì, dove un tempo si celebrava la canzone napoletana con il Festival di Napoli.

«Porta Capuana è l’emblema della cosmopoli, il luogo di arrivo e di partenza. – commenta Eliana Troise, consigliera della IV Municipalità – Riproporre la canzone napoletana in quel luogo suggestivo, dove è nato il Festival della Canzone Napoletana, è importante. Ed è stato così che nel consiglio di IV Municipalità all'unanimità è stato deliberato il concerto di Franco Ricciardi a Porta Capuana, per rivitalizzare la location delle torri angioine. Purtroppo per ordine pubblico non è stato possibile fare esibire l'artista. E dal comune centrale è stata proposta una serata per il giorno 2 gennaio alle ore 20 con Monica Sarnelli e Biagio Izzo».

Le polemiche, però, non sono mancate.

«Con rammarico e con molta polemica stamattina non ho partecipato al consiglio di IV Municipalità – conclude Troise – che aveva all'ordine del giorno proposta alternativa per gli eventi natalizi. Uno spreco di denaro pubblico dell'amministrazione comunale, considerando che l'evento è stato già predisposto dal comune centrale».