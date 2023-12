Bimbo rischia di soffocare, poliziotti gli salvano la vita

Il traffico infernale che in questi giorni sta paralizzando la Tangenziale di Napoli ha rischiato di trasformarsi in una trappola mortale per il piccolo Gabriele, che rischiava il soffocamento a causa di un corpo estraneo che gli bloccava il respiro.

Quando i genitori del bambino si sono accorti che qualcosa non andava non hanno esistato nemmeno un istante, caricando il piccolo in macchina e lanciandosi a tutta velocità verso l'ospedale Santobono. Ma poche centinaia di metri dopo aver imboccato la strada a scorrimento veloce che taglia in due la città la terribile sorpresa: il traffico era letteralmente bloccato, come spesso accade in queste giornate di festa, e non si procedeva nemmeno a passo d'uomo.

Poi la chiamata al numero unico d'emergenza per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e una volante del Commissariato di Poggioreale che si precipitava sul posto, individuando la vettura ferma con a bordo il bambino ormai quasi del tutto privo di sensi e facendo da "apripista", fendendo il traffico per arrivare nel più breve tempo possibile al pronto soccorso del nosocomio vomerese.

Qui i medici del Santobono hanno preso immediatamente in carico il piccolo Gabriele, arrivato in codice rosso e lo hanno sottoposto d'urgenza ad una radiografia che accertava la presenza di una disk battery - una batteria "piatta" di solito inserita nei giocattoli di piccole dimensioni, negli orologi o in qualche modello di telecomando - all'interno dell'esofago.

Così il bimbo è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza che in pochi minuti ha rimosso il corpo estraneo dalla gola di Gabriele permettendogli di respirare di nuovo liberamente.

Una storia a lieto fine, condita da una splendida foto pubblicata sulle pagine social della Questura di Napoli, resa possibile solo grazie al tempestivo intervento di Claudio e Nicola - i due poliziotti intervenuti per far largo alla vettura a bordo della quale si trovava Gabriele - dei medici e degli infermieri del Santobono e, sopratutto, del sangue freddo dei genitori del bambino che sono riusciti a non farsi prendere dal panico e ad allertare tempestivamente i soccorsi.

L'incidenza di incidenti domestici legata all'ingestione delle piccole disk battery è in forte aumento negli ultimi anni e vede coinvolti per la quasi totalità dei casi bambini sotto i sei anni. Nella maggior parte dei casi l'ingestione delle batterie - specie quelle di piccole dimensioni - non produce complicazioni gravi ma in ogni caso l'ingestione accidentale può dar vita a lesioni all'esofago o a patologie gastro-intestinali. Una percentuale significativa dei casi segnalati - circa il 12% dei casi che riguardano bambini di età inferiore ai sei anni - riguardano, come per il piccolo Gabriele, problemi respiratori per i quali la tempestività d'intervento è fondamentale.