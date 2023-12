Avvocato chiude lo studio e lascia un messaggio: «Sono alla recita di mio figlio»

Chiude lo studio, cancella ogni appuntamento, si fa sostituire in tribunale per andare ad assistere alla recita del figlio. Ai clienti e amici che lo cercavano invano risponde solo con un messaggio: «Oggi non ci sono, nulla vale di più della prima recita di mio figlio, non c’è niente di più importante. Le cause possono attendere».



Angelo Pisani, avvocato del foro di Napoli, non ci ha pensato su due volte e ha chiuso il suo studio per tutta la giornata del 22 dicembre. Il motivo? La recita del figlio di quattro anni, vestito da angioletto.

«Non c’è nulla di più bello. Questi sono i valori del Natale, momenti che non tornano più. Per mio figlio vedere il suo papà tra il pubblico che lo applaudiva è stata una gioia e per me una grande emozione».