Bingo 75, una 28enne di Napoli vince un jackpot di quasi 5mila euro

Agosto ancora fortunato per la Campania. Dopo la vincita della scorsa settimana a Battipaglia, riporta Agipronews, a festeggiare questa volta è una 28enne di Napoli, capace di vincere un jackpot di quasi 5 mila euro – con una puntata di soli 2,40 euro – grazie a Bingo 75, il nuovissimo gioco di bingo firmato tombola.it creato per tutti gli appassionati di bingo che vogliono divertirsi in modo frizzante e dinamico.

Bingo75 vede infatti la presenza di 75 palline anziché le classiche 90 palline e permette di vincere con una linea, due linee, tre linee, quattro linee, bingo e jackpot.

Se sei curioso di provare i giochi di bingo, è anche conveniente, perché con il primo deposito hai un bonus del 200% sul primo deposito. Un inizio davvero fortunato per il mese di agosto, durante il quale sarà messo in palio un montepremi totale di 200mila euro, tra premi garantiti e bonus.