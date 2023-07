10eLotto, vinti 100mila euro a Napoli con il 9 nell'estrazione abbinata a quella del Lotto

Campania a segno con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, si è registrata una vincita da 100 mila euro realizzata a Napoli grazie a un 9 nell'estrazione abbinata a quella del Lotto, a cui si aggiungono due vincite da 10mila euro ciascuna arrivate a Vico Equense in seguito a due 3 centrati con i numeri extra. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 18,7 milioni di euro, per un totale di 2,1 miliardi da inizio anno.