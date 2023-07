Lotto: in Campania vincite per quasi 100mila euro

Fa festa la Campania grazie all'estrazione del Lotto di sabato 15 luglio. Sono infatti quattro, come riporta Agipronews, le vincite più importanti centrate in regione, la più alta delle quali a Napoli per 36.500 euro, arrivata grazie alla combinazione 31-33-80 sulla ruota di Bari.

Da segnalare anche una vincita a Positano per 27.919 euro sulla ruota di Napoli. Nel capoluogo campano si registra anche una vincita da 22.500 euro, arrivata in seguito al terno 7-25-81 sulla ruota di Napoli. Infine, a Piano di Sorrento (NA) vinti 9.750 euro sempre sulla ruota di Napoli. Il concorso del Lotto di sabato 15 luglio ha distribuito 5,6 milioni di euro, per un totale di 620 milioni da inizio anno.

Il 10eLotto premia la Campania nel concorso di venerdì 14 giugno. A Casandrino, come riporta Agipronews, è infatti arrivata una vincita del valore di 50mila euro grazie a un “9 Oro” nell'estrazione abbinata a quella del Lotto, con una giocata da 3 euro. A Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, vinti invece 7.500 euro grazie a un “6 Oro” in un'estrazione frequente. Il concorso del 10eLotto di venerdì 14 luglio ha distribuito 10,4 milioni di euro, per un totale di oltre 2 miliardi da inizio anno.