Napoli, tenta di rubare il borsello di un turista: denunciato 29enne tunisino

Ieri sera gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Acton sono stati fermati dal dipendente di un ristorante di via Partenope il quale aveva fermato una persona che, poco prima, aveva tentato di asportare il borsello ad un turista seduto ai tavoli esterni del locale.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Somma Vesuviana: Carabinieri arrestano uomo che voleva razziare le... LA SICUREZZA Napoli, inseguimento nella notte a Scampia: carabinieri denunciano... IL LADRO Tenta di rubare 200 litri di gasolio dalla stazione, condannato a 4...

I poliziotti hanno identificato il malvivente e lo hanno trovato in possesso di 400 euro e di due anelli di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Un 29enne tunisino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale è stato denunciato per tentato furto e ricettazione.