Lancio di bottiglie dal cavalcavia della statale 268 del Vesuvio: colpite le auto, caccia ai vandali

Ultimo aggiornamento: 21:42

Lanciano oggetti dale danneggiano le auto in transito. È accaduto nel tardo pomeriggio nel tratto compreso: a farne le spese, i conducenti di due vetture che stavano passando per l'arteria che da Napoli conduce ai centri del vesuviano. Gli oggetti, probabilmente, hanno colpito i vetri anteriori delle macchine ma, pgli automobilisti sono riusciti ad accostare, fermando le macchine senza provocare incidenti. Poi la segnalazione alle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. Non è la prima volta che la 268 viene presa d'assalto dai vandali col lancio di sassi dai ponti che sovrastano la strada: in passato i carabinieri hanno individuato e denunciato gang, che agivano all'altezza del territorio di Ottaviano.