Roma, cadavere trovato nell'intercapedine di un cavalcavia sulla Nomentana: l'uomo aveva 39 anni

Il cadavere di un tunisino di 39 anni è stato trovato, intorno alle 23.50 di ieri, in una intercapedine alla base del cavalcavia della circonvallazione Nomentana, all'angolo di via Livorno. Sul corpo, in avanzato stato di decomposizione, non risultano segni di violenza. Sul posto i carabinieri della VII sezione rilievi. La salma dell'uomo, un senza fissa dimora, è stato portato all'obitorio del Verano per l'autopsia.