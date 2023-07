Il caldo non dà tregua. E i suoi effetti possono essere disastrosi anche per chi, purtroppo, deve quotidianamente farne i conti. Ovvero quei commercianti che per mestiere vendono frutta e verdura fresca e che - in questi giorni - stanno pagando le conseguenze di una stagione estiva che fa registrare temperature oltre i 31 gradi. Così - mentre l’estate avanza - i fruttivendoli si vedono obbligati ad abbassare i prezzi della loro merce che rischia di andare a male.

A spiegarlo sono alcuni esercenti del mercato di Fuorigrotta. «Non ce la fa facciamo più, questo caldo ci sta davvero abbattendo. Purtroppo caliamo i prezzi sulla frutta, altrimenti il giorno dopo diventa marcia», spiega Peppuzzo ‘o cinese che lavora nella parte esterna del mercatino. Così sembra essere questa l’unica soluzione per venderla in tempo, prima di buttare tutto: «Abbiamo abbassato i prezzi del 50%. Qui vendiamo quasi tutto a 1 euro o a 0,80 centesimi».

A confermare i danni che sta causando l'ondata di caldo è anche la signora Angela che è stata costretta a gettare via una gran quantità di merce. Anche un fruttivendolo di via Leopardi, Nicola, lamenta di questo disagio.

Nel suo caso i prezzi sono calati del 15%.

«È il primo anno che ci troviamo ad affrontare questo problema e siamo solo a luglio. Purtroppo quest’anno è andato tutto distrutto», commenta con amarezza, sottolineando anche la scarsa affluenza di clienti.