Capannone in zona rossa, sequestro dei forestali ad Ottaviano

Era quasi tutto pronto per il capannone da oltre 2.500 metri quadrati sequestrato ieri dai carabinieri forestali della stazione Parco di Ottaviano. I militari, agli ordini del colonnello Antonio Lamberti, hanno messo i sigilli alla costruzione in via Pentelete ad Ottaviano che avrebbe dovuto ospitare un supermercato di un noto brand straniero.

L’ufficio tecnico del Comune vesuviano ha annullato il permesso di costruire in autotutela in quanto «l’area in questione, sottoposta a vincolo idrogeologico, necessitava del preventivo nulla osta dell'Autorità di bacino dalla cui assenza consegue l’illegittimità degli atti».

I carabinieri forestali hanno potuto verificare l’esatto grado di rischio idraulico dell’area scoprendo che è a rischio idraulico molto elevato (r4, zona rossa), ritenendo così incompatibile la costruzione del capannone con la pianificazione di bacino, in quanto produce un aumento della pericolosità dell’area. Da qui è scattato il sequestro penale dell’intero stabile in costruzione e la denuncia di tre persone: proprietario committente, il titolare della ditta costruttrice e il progettista.

