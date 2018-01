Lunedì 1 Gennaio 2018, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SORRENTO. Non hanno saputo resistere al fascino della terra delle sirene addobbata per il Natale ed hanno deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno nelle acque della penisola sorrentina. Una famiglia di delfini ha celebrato il Capodanno con salti, piroette e capriole davanti alle coste di Sorrento. Per alcuni minuti hanno dato spettacolo per i fortunati diportisti che si sono trovati ad incrociare la loro rotta.