Frutta, verdura e sigarette di contrabbando: le «bionde» nel doppio fondo del furgone nel Napoletano

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno tratto in arresto per contrabbando di sigarette Vladimir Doroftei, 30enne di origini ucraine. In un doppiofondo ricavato tra la cabina passeggeri e il cassone del suo furgone , l’uomo aveva occultato – sotto un carico di frutta e verdura - 2700 pacchetti di sigarette per complessivi 54 chili.

LEGGI ANCHE Sotto il letto, nei cassetti e dentro i mobili: 800 pacchetti in casa del contrabbandiere nel Napoletano



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le «bionde» erano di produzione ucraina,e destinate alla vendita in Italia. Giudicato in Tribunale, il 30enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.