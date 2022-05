Casoria piange Domy, giovane mamma portata via da un male incurabile

Una giovane mamma di 39 anni è deceduta ieri dopo aver lottato a lungo con un brutto male. Domenica, da tutti chiamata con il diminutivo di Domy , era molto conosciuta in città per il suo carattere allegro e solare. Sono in tanti che la seguivano dalle pagine social, dove aggiornava amici e parenti, e tutti aspettavano una buona notizia che desse speranza sulle sue condizioni di salute. Invece ieri mattina, proprio sul suo profilo Facebook viene pubblicato questo post: «Si può godere della propria libertà anche solo aprendo la finestra e veder svolazzare una farfalla. . .

Questa era la tua frase preferita, ed ora che hai trovato finalmente la tua libertà, posso dire che hai combattuto come una vera guerriera fino all’ultimo!

Per tutti gli amici che volessero partecipare , le esequie muoveranno da via Palermo, 6 Casoria alle ore 10:15 di domani 28 Maggio 2022 e proseguiranno per la parrocchia di Sant'Antonio Abate Casoria».

«Abbiamo sperato fino all'ultimo tutti noi, conoscendo la tua forza e la tua voglia di vivere, ci mancherai guerriera». «La città è sconvolta da questa perdita». Sono alcuni dei messaggi che sono arrivati nel sociale network: «Non ho parole….. perché non esistono parole». «Eravamo amiche di scuola, ricordo ancora il tuo sorriso e la luce che emanavano i tuoi occhi, eri una ragazza solare e dolce oltre che bella».

«Posso solo dire che oggi il paradiso si arricchisce di un altro angelo. Riposa in pace dolce angelo. Sentite condoglianze alla famiglia». Domy lascia il suo amato Roberto e un figlio di 15 anni.