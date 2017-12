Venerdì 29 Dicembre 2017, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castellammare. Ancora traffico e caos sulla statale sorrentina, stavolta a causa di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sul cavalcavia tra Gragnano e Castellammare. Quattro veicoli (un suv, un furgone Iveco, una Renault Clio ed una Jeep) sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento in direzione Napoli, tra la galleria Varano e il casello autostradale stabiese.Sul posto sono presenti gli agenti della polizia stradale di Sorrento che stanno effettuando tutti i rilievi del caso. Nel tamponamento sono rimaste ferite tre persone, tutte in maniera lieve. Ripercussioni per il traffico in entrambi i sensi di marcia, con code di un paio di chilometri dall’uscita del tunnel fino al luogo dell’incidente.