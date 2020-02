Il maresciallo Giuseppe Giudice ha lasciato il comando della stazione dei carabinieri di Cicciano. Il militare è passato a dirigere la stazione di Vico Equense. Domenica scorsa il saluto ufficiale alla comunità durante la messa domenicale alla chiesa madre di San Pietro Apostolo durante la quale Giudice ha salutato i cittadini. Il maresciallo Giudice si era insediato nell'ex città della pasta nel 2011. Nove anni di permanenza durante i quali il comandante ha diretto e partecipato attivamente a diverse e complesse attività d’indagine portate a termine dalla compagnia di Nola, con diversi arresti (alcuni anche clamorosi come quelli avvenuti al Comune di Cicciano nel 2014) e denunce, sopratutto nel campo dello spaccio di stupefacenti e dei furti in appartamenti, vere piaghe quotidiane del territorio nolano. In attesa della nomina del nuovo comandante, la stazione di Cicciano sarà diretta dal maresciallo Antonio Sasso. © RIPRODUZIONE RISERVATA