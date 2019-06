Commerciante ucciso dai calcinacci a Napoli, la disperazione della figlia fashion blogger: «Papà ha dato la vita per via Duomo»

Sabato 8 Giugno 2019, 17:17 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 17:24

Trent'anni appena compiuti, da dieci anni professionista del mondo della moda, la fashion blogger Rossella Padolino è la figlia di Rosario, il commerciante ucciso dal crollo dei calcinacci a via Duomo: «Papà era benvoluto da tutti», ricorda tra le lacrime davanti al pronto soccorso dell'ospedale Cto.Circondata dall'affetto degli amici, Rossella confessa: «Mio padre ha combattuto malattie gravi e le ha sconfitte, ma è stato ucciso dalla fatalità. Era uno dei simboli di via Duomo, ha dato la vita per salvare questa strada dal degrado. Ha dato tanto per tutti, per la famiglia e per tutte le persone che lo volevano bene».