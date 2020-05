Fase 2 a Capri, la Funicolare aumenta le corse: via alle 6,35, ultimo viaggio alle 19,30

Con l’avvio della fase 2 dell’emergenza covid-19, Capri modifica anche gli orari dei trasporti di terra. La Sippic ha infatti informato che da oggi 5 maggio, per agevolare i cittadini e residenti e fiduciosa in un incremento del turismo con conseguente ripresa economica, la prima partenza del trenino rosso avverrà alle 6,35 e l’ultima alle 19,30 in attesa dell'arrivo dell'ultimo traghetto da Napoli.

Ultimo aggiornamento: 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA