Movida a Napoli, nel mirino i quartieri di Bagnoli e Chiaia: 96 persone identificate

Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della «movida», i Nibbio dell’ufficio prevenzione generale e gli agenti del commissariato Bagnoli, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in zona Chiaia e a Bagnoli.

Nel corso dell’attività in via Caracciolo, via Riviera di Chiaia, via Carducci, largo Sermoneta, largo Ferrandina e nelle piazze Sannazzaro, Vittoria e San Pasquale, sono state identificate 84 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, e controllati 47 veicoli mentre, in piazza Bagnoli e nelle vie Coroglio, Terracina e Nuova Bagnoli, sono state identificate 12 persone.