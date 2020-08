Coronavirus a Marano, contagiato 23enne: quattro positivi in due settimane

Il quarto caso in due settimane e a Marano torna la paura. È un giovane di 23 anni, residente in una popolosa zona periferica del territorio, l'ultimo contagiato in città. Nell'arco delle ultime settimane sono stati segnalati diversi casi dall'Autorità sanitaria locale. Tutti i positivi sono in quarentena domiciliare e in buone condizioni di salute.



A Marano, dall'inizio della pandemia, sono state poco meno di 100 le persone colpite dal virus. Uno dei dati più alti della provincia di Napoli. Quattro i deceduti. Tutti gli altri guariti, eccezion fatta per gli ultimi tre casi.