Casi positivi tra i genitori degli alunni della primaria e delle medie, scatta la chiusura dei plessi scolastici a Sarno. Una misura necessaria per consentire di procedere con il contact tracing. Le scuole dunque, infanzia, primaria e medie, nella città dei Sarrasti resteranno chiuse fino al giorno 20 febbraio, un tempo necessario per eventuali tamponi ai bambini. A spiegarlo è l’assessore al Governo del Territorio, Eutilia Viscardi. “La decisione presa faticosamente questa mattina dalla nostra amministrazione ed indicata nell’ordinanza, è motivata da situazioni specifiche dopo colloqui telefonici e scambio epistolare con Asl e Dirigenti scolastici. La chiusura è temporanea, per permettere all’Asl di fare lo screening dei contatti diretti dei positivi e lasciar trascorrere i giorni di incubazione, considerando che dal 13 al 16 primarie e medie erano già chiuse per festività”.

