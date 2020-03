© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Per emergenza Covid si recluta personale». C'era scritto questo sulla mail arrivata apoco più di una settimana fa. Dopo otto anni trascorsi da infermiera precaria al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, la 33enne napoletana, è stata catapultata nelle corsie del San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona a Salerno. «Il mio ultimo giorno di lavoro è stato il 31 gennaio ma non ho pensato neanche per un attimo di starmene con le mani in mano - racconta Tina - ho accettato un posto come operatrice socio sanitaria al Santobono e poi è arrivata la chiamata per l'emergenza Covid-19». Il suo reclutamento, come quello di molti altri infermieri precari, attinge da una graduatoria che, fino a oggi, era rimasta bloccata ma anche stavolta, come accaduto in passato, il contratto durerà tre mesi, eventualmente rinnovabili. «Quello che mi interessa è poter fare il lavoro che amo e sentirmi utile perché riesco almeno ad alleviare le sofferenze e le paure dei pazienti» spiega la giovane donna sottolineando che «oramai, la precarietà è diventata un'abitudine». Eppure nonostante la passione e la voglia di dare il massimo nel reparto di Pneumologia, dove ora Tina lavora, un po' di amarezza c'è. «anche se, per chi è in trincea come noi, si tratta semplicemente di fare un po' più di attenzione - spiega l'infermiera - ma spero che le istituzioni si ricorderanno dell'operato di tutti i sanitari e anche di chi, come me, è precario da sempre». Nel frattempo, con l'incalzare dell'emergenza, la vita di Tina comincia a scorrere con ritmi e abitudini diverse sia sul lavoro che a casa. «In reparto sono potenziate tutte le norme di sicurezza e indossiamo i dispositivi di protezione che ci sforziamo di conservare per le situazioni a rischio perché la quantità non è sempre sufficiente - racconta la 33enne - abbiamo due stanze di isolamento dove ricoveriamo i pazienti sospetti che vengono sottoposti ai tamponi». Ma l'aspetto più faticoso e frustrante per chi come Tina è abituata da sempre «a combattere e dare il massimo per i suoi pazienti», è la distanza.«Le nostre modalità di approccio sono necessariamente cambiate - spiega - quando ci sono pazienti sospetti o con sintomatologie compatibili al Covid- 19, dobbiamo mantenere le distanze e per chi è abituato al contatto umano, questa è una sofferenza». Sempre più, gli occhi di chi arriva in reparto sono spaventati e anche le domande dei pazienti, spesso riflettono le preoccupazioni «di venire intubato oppure non poter più respirare». «perché spesso, soprattutto chi è positivo al virus o è in attesa di tampone, si sente mortificato» continua a raccontare Tina mentre tra i suoi ricordi le viene in mente un paziente. «Ho dato da mangiare a un anziano di cui attendevamo l'esito del tampone - spiega commossa - c'è stato un momento di grande tenerezza perché lui cercava di non parlare e si allontanava, preoccupato di contagiarmi ma ho cercato di tranquillizzarlo, siamo protetti e preparati ad assisterli».Quella distanza che ha in qualche modo, inciso sul lavoro, Tina la subisce anche tra le mura domestiche. «L'unica grande sofferenza di questa condizione è più mantenere le distanze dal mio compagno, quando rientro a casa». È qui che il senso di responsabilità di Tina prende il sopravvento sul cuore. «Quando arrivo a casa, mi lavo immediatamente e lascio le scarpe fuori la porta ma» conclude l'infermiera che ha conosciuto il fidanzato proprio in un reparto dove lui era ricoverato. «Lui ha già sofferto e non metterei mai a rischio la sua salute per l'amore immenso che ci lega».