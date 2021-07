Covid Campania, la curva dei contagi scende al 3,21%. Altre cinque vittime

Aumentano i nuovi positivi ma cala la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 236 positivi su 7.330 tamponi molecolari esaminati, 121 in più di ieri con 5.407 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 3,21% dei test, in netto calo rispetto a ieri quando l'indice di contagio era al 5.98%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

...