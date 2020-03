Coronavirus, primo caso a Massa di Somma: è l'ex sindaco della città

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA DI SOMMA., il primo caso nella cittadina ai piedi del Vesuvio è l’ex sindaco. Lo ha reso noto lui stesso nel pomeriggio sul suo profilo fb.La notizia del primo caso di contagio a Massa di Somma l’aveva comunicata anche il primo cittadino, Gioacchino Madonna poco prima: «Ho da poco ricevuto dal parte del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl i risultati sul primo e unico tampone effettuato sul territorio del nostro comune», ha scritto il sindaco Madonna sul suo profilo fb, senza darne alcuna generalità e nel pieno rispetto della privacy. «Purtroppo il responso è positivo al covid-19. Le condizioni del nostro concittadino – ha poi spiegato il sindaco Madonna anticipando ai cittadini di non avanzare richieste circa la generalità dell'interessato al contagio - già in isolamento domiciliare prima dell’effettuazione del tampone insieme alla propria famiglia, sono tali da non necessitare al momento di ricovero».Ma poco dopo è stato lo stesso Antonio Zeno a darne comunicazione con un post su fb: «Buon pomeriggio a tutti, purtroppo chi come me – l’ex sindaco è un rappresentante delle forze dell’ordine appartenente alla guardia di finanza in forze nel bergamasco - e come altri operatori di polizia e addetti di sanità è stato impegnato in attività lavorative nei territori colpiti da settimane dal Coronavirus è stato facilmente esposto a contagio. Non potete nemmeno immaginare come si stia lottando in certe regioni. Per fortuna sono in isolamento da tutti dal giorno 7 marzo - ha spiegato Zeno nel suo breve post - e oggi ho saputo di essere positivo al Coronavirus, devo dire che è una bella e dura battaglia da combattere con febbre oltre 38.7 da ben nove giorni, sicuramente tutto andrà bene e questo vuole essere il mio augurio a tutti Voi. L'invito assoluto - conclude Zeno - a restare a casa perché solo così ognuno di Voi potrà evitarlo. Io la mia parte l'ho fatta da subito isolandomi anche senza sintomi e a breve terminerò anche lo stato di quarantena».L’amministrazione comunale farà lo stesso per le proprie competenze.«Evitate di portare anche i vostri amici animali in giro prima di 30 minuti dalla fine della sanificazione».«È il momento di restare calmi - ha detto infine il primo cittadino Madonna - e capire che il nemico c’è ed è estremamente subdolo, ma si può sconfiggere se manteniamo comportamenti confacenti ai dettami normativi che ci vengono imposti».