Napoli, ferito a colpi di pistola: «Volevano rapinarmi». Ricoverato, scopre di avere il Covid

È andato all'ospedale per una ferita d'arma da fuoco che, ha riferito a medici e carabinieri, gli era stata inferta durante una rapina ma i sanitari lo hanno ricoverato perché è risultato positivo al coronavirus. È successo ieri sera nell'ospedale San Giugliano di Giugliano in Campania ( Napoli) dove il giovane, che ha 20 anni, si è recato dopo la presunta tentata rapina. Come da protocollo, infatti, il ragazzo è stato anche sottoposto a tampone, risultato positivo al Sars-Cov-2. Ai militari dell'arma che lo hanno interrogato, il ragazzo ha detto di essere stato avvicinato da alcune persone che lo volevano rapinare mentre stava camminando nella zona di Secondigliano, a Napoli. Alla sua reazione gli assalitori avrebbero risposto sparando un colpo di pistola che lo ha raggiunto e ferito lievemente al basso ventre. Sull'accaduto sono in corso indagini dei militari.

