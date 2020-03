LEGGI ANCHE

«Fare prevenzione oggi significa restare a casa. Per questo motivo chiedo a tutti i colleghi odontoiatri di limitare la propria attività professionale ai soli casi di estrema urgenza e di sensibilizzare i loro pazienti, anche tramite i social, affinché adottino comportamenti responsabili»., presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Napoli lancia un accorato appello in un momento che lei stessa definisce «estremamente critico e drammatico». Proprio per far comprendere l’importanza di restare a casa, la Commissione Albo Odontoiatri, assieme all’ANDI e all’AIO hanno lanciano una campagna social indirizzata ai colleghi e per il loro tramite a tutti i cittadini. «Un appello nel segno del bene comune - ribadisce Sandra Frojo. L’aumento dei contagi e i rischi persistenti - conclude - ci impongono di rispettare e aderire insieme ai nostri pazienti a ciò che ci viene con forza richiesto: restare a casa».Forte anche. «Penso soprattutto ai giovani - dice Sandra Frojo - che non hanno ancora una collocazione stabile nel mercato del lavoro o che sostengono spese ingenti per i loro studi e per il personale. Anche se formalmente gli studi odontoiatrici restano aperti, per ovvie ragioni il lavoro è praticamente fermo».