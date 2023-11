Corso di formazione specifica in medicina generale, in 300 al concorso alla Mostra d'Oltremare

Questa mattina, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, si è svolto il concorso per l’accesso al corso di formazione specifica in medicina generale 2023-2026 a cui hanno partecipato quasi 300 candidati, la procedura si è svolta nei tempi previsti senza ritardi e criticità.

Le attività di formazione specifica in medicina generale rappresentano la modalità formativa per accedere alla medicina generale del ssn con l’acquisizione dell’abilitazione di medico di medicina generale.

«La Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale - hanno dichiarato il Dg Antonio Postiglione ed il Dirigente della Uod Personale Ssr Gaetano Patrone - è da sempre attenta ai Medici di Medicina Generale e alla loro formazione, li riconosciamo come attori indispensabili del servizio sanitario regionale nonché importante riferimento e primo presidio di salute per i cittadini campani».

A supporto delle attività della Dg Salute anche quest’anno è stata impegnata Soresa, la Società Regionale per Sanità.

«Questa attività è sempre più strategica - ha dichiarato Tommaso Casillo, Presidente di Soresa - per la nostra azienda, oltre ad occuparci della logistica del concorso per l’accesso al corso di formazione siamo stati impegnati negli scorsi anni nell’implementazione di tutto il processo di informatizzazione della procedura concorsuale che oggi avviene sulla piattaforma Sinfonia».