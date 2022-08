Covid in Campania, meno morti ma ci sono altri 2276 contagiati

Diminuiscono i morti, due nelle ultime 48 ore, e un altro deceduto in precedenza ma registrato ieri, più o meno stabili i contagiati. Se ne contano 2276 in Campania. Su 13920 test effettuati. Quanto ai posti letto ne risultano 23 su 575 occupati in terapia intensiva e 462 nei reparti ordinari di degenza su 3160 tra strutture pubbliche e private. Questi i dati indicati nell'ultimo bollettino.

Anche se lieve, si registra comunque un calo del tasso di incidenza, oggi pari al 16,35%, rispetto a ieri (16,67%).