Covid, il bollettino di oggi, sabato 13 agosto 2022: 24.787 nuovi casi e 129 morti

Covid, il bollettino di oggi, sabato 13 agosto 2022. Sono 24.787 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 26.693 Le vittime sono 129, in calo rispetto alle 152 di ieri. Il tasso è al 13,3 %, in calo rispetto a ieri.

Sono invece 291 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre gli ingressi giornalieri sono 18. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 7.755, in lieve calo nelle ultimo 24 ore.

Covid nel Lazio: 1.861 nuovi positivi e 3 decessi

Nel Lazio su 2.844 tamponi molecolari e 11.692 tamponi antigenici per un totale di 14.536 tamponi, si registrano 1.861 nuovi casi positivi (-245), sono 3 i decessi (-2), 847 i ricoverati (-21), 52 le terapie intensive (-2) e +9.282 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,8%. I casi a Roma città sono a quota 901.

Covid in Lombardia: 2.813 nuovi casi e 25 decessi

In Lombardia sono 2.813 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore, su 24.968 tamponi effettuati, con un tasso di positività all'11,2%. Lo rileva il bollettino diffuso dal ministero della Salute. I morti sono stati 25, per un totale di 41.944 decessi da inizio pandemia. I ricoveri negli ospedali lombardi sono stati 979, 3 quelli in terapia intensiva. I pazienti guariti/dimessi sono 6.543. Tra le province, Milano registra 677 nuovi casi, Bergamo 336, Brescia 422, Como 162, Cremona 149, Lecco 65 e Lodi 86. Sul territorio di Monza e della Brianza i nuovi casi registrati sono 203, a Mantova 168, a Pavia 170, a Sondrio 61 e a Varese 243.