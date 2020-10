Un boom di casi come non si era mai visto. A Marano crescono i timori sul fronte Covid. Oggi, secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie locali, si sono registrati ben ventuno casi di persone che hanno contratto il virus. Diversi sono i giovanissimi in età scolare che dovranno restare a lungo in quarantena e dipendenti comunali. C’è anche una buona notizia: sono sette le persone guarite. In totale, attualmente, il numero dei è di 75 cittadini il numero dei positivi sul territorio. Gli uffici comunali resteranno chiusi fino a lunedì, come disposto dal sindaco Rodolfo Visconti.

Ultimo aggiornamento: 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA