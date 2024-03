Dermatite atopica tornano gli open day

Tornano in Campania gli Open Day sulla dermatite atopica. Si riaprono infatti le porte della dermatologia di oltre 40 Centri universitari italiani ed ospedalieri in Italia in occasione della campagna di sensibilizzazione sulla dermatite atopica dell’adulto “Dalla parte della tua pelle”, promossa dalla SIDeMaST, Società Italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse e giunta alla sua quarta edizione.

Un’iniziativa che consentirà ai cittadini di tutta Italia di ricevere, dal 23 marzo al 15 aprile 2024, consulenze dermatologiche gratuite.

La campagna - realizzata con il Patrocinio di ADOI (Associazione Dermatologi-Venereologi Ospedalieri Italiani e della Sanità Pubblica) e ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica) e con contributo non condizionante di Sanofi - sull’onda del successo dello scorso anno ha ampliato la sua offerta: rispetto ai 28 Centri che nel 2023 hanno aderito all’iniziativa, mettendo sotto la lente più di 1300 pazienti, quest’anno quelli coinvolti saranno più di 40, da Nord al Sud del Paese. Grazie ai consulti realizzati durante gli “Open Day” sarà possibile, in caso di diagnosi positiva, indirizzare i pazienti verso i Centri di riferimento SIDeMaST sul territorio affinché intraprendano il percorso terapeutico più adatto ad ognuno di loro.

La prenotazione è obbligatoria al numero verde 800086875, attivo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 18. Info al sito web: https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2024.

Questo il calendario degli appuntamenti in Campania:

Napoli Azienda Ospedaliera Universitaria - Federico II, responsabile Massimiliano Scalvenzi lunedì 8 aprile 2024

Napoli Azienda Ospedaliera Universitaria Luigi Vanvitelli responsabile Giuseppe Argenziano martedì 9 aprile 2024

Cava de' Tirreni Presidio Ospedaliero Santa Maria dell’Olmo, responsabile Serena Lembo mercoledì 10 aprile 2024