Cellule staminali e medicina rigenerativa, il ruolo degli ortopedici

Cellule staminali e medicina rigenerativa: il ruolo centrale va all'ortopedia. Presentati a Napoli dalla Simcri (Società italiana di Medicina e chirurgia rigenerativa polispecialistica) in un convegno alla Ruesch, i risultati degli ultimi studi sulla terapia rigenerativa. «La ricerca scientifica e l’evoluzione tecnologica individuano oggi in tutti gli organi e tessuti dell'organismo la presenza di riserve, veri e propri “nidi”, di cellule in grado di riparare i danni causati da traumi e processi patologici – avverte Donato Rosa, associato di Malattie dell’apparato locomotore al policlinico Federico II - L’esercizio fisico e la corretta alimentazione sono gli strumenti con cui agire per tenere fisiologicamente in efficienza queste preziose riserve ma oggi tecniche cliniche sempre più avanzate possono aiutare e potenziare questi meccanismi riparativi fisiologici».

L’ortopedia ha un ruolo centrale perché ha la storia più lunga: le applicazioni sull’apparato muscolo scheletrico sono le riparazioni della cartilagine post traumatica nell’atleta, le lesioni degenerative dell’anziano, le patologie muscolo tendinee molto frequenti negli sportivi.

Casi in cui i tradizionali strumenti riabilitativi e farmacologici hanno efficacia in tempi più lunghi e con risultati non sempre ideali. «Per alcuni atleti queste lesioni determinano una progressiva fragilità che trova ragione proprio in un defict strutturale dei meccanismi riparativi che in alcuni casi, anche dopo la chirurgia, possono portare anche alla conclusione dell’attività agonistica», sottolinea lo specialista.

Terapie non invasive da associare alla fisioterapia anche nelle lesioni muscolari (elongazioni, distrazioni di vario grado), nelle tendinopatie e in quelle articolari dove la scarsa perfusione di sangue dei tessuti rallenta e complica i tempi di guarigione. Cure da affidare a specialisti esperti di medicina rigenerativa per la più approfondita conoscenza di questa branca medica.