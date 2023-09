Unisannio si Illumina di bianco per la donazione di midollo osseo

L'Unisannio ha aderito all’appello di illuminare alcuni edifici di bianco durante la Settimana nazionale per la donazione di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche, "Match it Now", dal 16 al 23 settembre, promossa dal Centro Nazionale Trapianti e il Ministero della Salute.

In Italia, oltre il 50% dei trapianti di cellule staminali emopoietiche allogenici è oramai eseguito grazie alla donazione di un perfetto sconosciuto. Per questo motivo è necessario aumentare il più possibile il numero degli iscritti attivi al registro IBMDR, con l’obiettivo di arrivare almeno ai 500mila donatori totali a disposizione di chi ha nel trapianto l’unica cura disponibile.

“Match it now” vuole ricordare che diventare donatori è importantissimo e semplicissimo.