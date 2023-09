Ricercatori riproducono reni umani all'interno di embrioni di maiale

Alcuni ricercatori cinesi hanno dimostrato, per la prima volta, la fattibilità dello sviluppo di un organo umano solido nel corpo di un'altra specie.

Come riporta CM, gli studiosi hanno riprodotto reni umani all’interno di embrioni di maiale.

Questo esperimento è considerato come un importante passo in avanti verso la produzione illimitata di organi adatti ai trapianti salvavita.

Gli embrioni in parte umani e in parte suini sono stati impiantati nelle scrofe e lasciati sviluppare per 28 giorni prima che le gravidanze venissero interrotte. Durante l'estrazione degli embrioni, gli scienziati hanno scoperto che i reni contenevano fino al 60% di cellule umane ed erano strutturalmente normali.