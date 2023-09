Texas: conducenti ubriachi dovranno pagare il mantenimento dei figli delle vittime

Secondo una nuova legge, approvata a giugno in Texas dal governatore repubblicano Greg Abbott, i detenuti sono tenuti a pagare il mantenimento dei figli fino a quando il bambino non termina la scuola superiore o compie i 18 anni di età, e i pagamenti devono essere effettuati a un genitore, a un tutore o al dipartimento della famiglia. Se il condannato non è in grado di effettuare il pagamento perché è in prigione, dovrà iniziare a pagare entro un anno, secondo quanto riferisce la CNN.

La legge, chiamata Legge di Bentley, è stata ideata da Cecilia Williams dopo che suo figlio Cordell, la nuora Lacy e il nipote di quattro mesi sono stati uccisi nell'aprile 2021 da un uomo ubriaco nel Missouri.

«Ho promesso ai miei figli, a mio nipote e ad altri che avrei fatto tutto il possibile per impedire alle persone di guidare sotto l'effetto dell'alcol», ha affermato Williams alla stazione televisiva locale KHOU.

Dopo la morte di Cordell e Lacy, gli altri due figli della coppia, Bentley, allora quattro anni, e Mason, due, furono lasciati alle cure di Williams.

In un'intervista a CBS News, Erin Bowers, che ha perso i genitori a soli sei mesi di vita in un incidente, ha ritenuto che questa misura «farà sì che le persone smettano di prendere decisioni sbagliate».