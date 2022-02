Picchia la compagna incinta in strada, ma i passanti chiamano il 112. Così un 27enne di Pozzuoli viene arrestato dai carabinieri: sotto accusa per maltrattamenti in famiglia. Ha presa a pugni e a morsi la donna, minacciandola, e l’ha colpita a calci, nonostante il pancione di 8 settimane. Sette i giorni per riprendersi dalle lesioni, fortunatamente senza ripercussioni sul nascituro.